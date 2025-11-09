به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اگر چه اولین بادگیر‌ها در مناطق کویری یزد و کرمان بنا شدند، اما در مناطق گرمی، چون بشرویه خراسان جنوبی و بوشهر هم می‌توان معماری ایرانیان را دید.

بادگیر‌ها در بوشهر چهار طرفه، ولی در بشرویه یک طرفه هستند.

یکی از بادگیر‌های زیبای سر به آسمان بر افراشته را می‌توان در قلعه نصوری بندر سیراف دید. قلعه‌ای در ساحل خلیج فارس که قدمتش به ۲۰ سال پیش می‌رسد.

سازه‌های بادگیر بر روی بام ساختمان‌ها قرار می‌گرفتند تا بتوانند به عنوان یک سامانه سرمایشی در تهویه هوا و خنک کردن فضای داخلی ساختمان کاربرد داشته باشتند.

در بافت تاریخی بندر بوشهر تنها دو بادگیر به جای مانده است.