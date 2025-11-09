پخش زنده
جودوکای ایران بعد از شکست مقابل حریفی از ترکیه راهی جدول شانس مجدد بازیهای همبستگی اسلامی شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الیاس پرهیزگار جودوکای وزن منهای ۸۱ کیلوگرم کشورمان در دومین مسابقه خود در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز (یکشنبه ۱۸ آبان) مقابل ودات بایراک رنک از ترکیه با ضربه فنی (ایپون) شکست خورد.
وی در جدول شانس مجدد با عمروف گادژیموراد از امارات جودوکای روسی الاصل مبارزه میکند.
پیش از این امیرعباس چوپان جودوکای ایران در وزن منهای۹۰ کیلوگرم با شکست مقابل حریفی از بحرین از دور رقابتها کنار رفت.
دیروز هم سمیرا خاکخواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان ایران بودند که دستشان از کسب نشان کوتاه ماند.
مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل ریاض عربستان برگزار میشود.