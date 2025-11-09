به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسه شورای فرهنگ عمومی فاروج با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و همکاری مردم در بهسازی محیط زیست روستایی در جمع اهالی روستای آق چشمه برگزار شد.

مردم روستا در کنار دهیار و شورا، آستین‌های همت رو بالا زدند و برای عمران و آبادی روستا پیش قدم شدند.

کمک به دهیاری در اجرای ۳۲۰۰ مترمربع آسفالت ۴ هزار مترمربع زیرسازی و سنگ فرش و ۵۵۰ میلیون تومان خودیاری، تنها بخشی از کمک مردم به دهیاری بود.

مسئولان آمدند تا اهالی روستای آق چشمه رو که روستای الگو در مشارکت برای آبادانی است، به بقیه معرفی و از مردم این روستای ۵۸ خانواری، قدردانی کنند.

با نهادینه شدن فرهنگ مسئولیت‌پذیری جمعی، حفاظت از منابع طبیعی، دیگر وظیفه‌ای صرفاً دولتی نخواهد بود و در بلندمدت ثمره مشارکت خود مردم، حفظ یکپارچگی، سلامت زیست بوم و پایداری سرزمین خواهد بود.