یک شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق شد با بومی‌سازی دانش فنی تولید عایق‌های الاستومری، کشور را در این حوزه به خودکفایی برساند و ۵۵ درصد بازار داخلی را در اختیار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهندس علیزاده، مدیر عامل شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از دستیابی به دانش فنی و تولید کامل عایق‌های الاستومری در داخل کشور خبر داد و گفت: با تکیه بر فرمولاسیون بومی و تجهیزات پیشرفته، نه تنها نیاز داخلی به این محصولات استراتژیک را مرتفع کرده‌ایم، بلکه بیش از ۵۵ درصد از سهم بازار مصالح نوین ساختمانی را نیز در اختیار داریم.

وی در تشریح دستاورد‌های این شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: ما از سال ۱۳۸۵ با تکیه بر تیم متخصص و همکاری با نمایندگی‌های بین‌المللی، مسیر توسعه را آغاز کردیم و در نهایت در سال ۱۴۰۰ با تولید انبوه عایق‌های الاستومری حرارتی، رطوبتی و صوتی به خودکفایی کامل در این حوزه رسیدیم.

مدیر عامل این شرکت فناور، با بیان این‌که گواهی دانش‌بنیانی از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت شده است، خاطرنشان کرد: این موفقیت، حاصل استفاده حداکثری از مواد اولیه داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های برتر کشور است. این رویکرد نه تنها به تحکیم زنجیره تأمین داخلی انجامیده، بلکه نقش مؤثری در کاهش خروج ارز و حمایت از تولید ملی داشته است.

سه دسته عایق‌های الاستومری، سیستم‌های ساپورت و نصب تأسیسات و سیستم‌های لرزه‌گیر در سبد محصولات شرکت

علیزاده، سبد محصولات این شرکت را در سه دسته اصلی عایق‌های الاستومری، سیستم‌های ساپورت و نصب تأسیسات و سیستم‌های لرزه‌گیر معرفی کرد و ادامه داد: در حال‌حاضر با ارائه بیش از ۸۰۰۰ کد محصول، توانایی پاسخگویی به نیاز‌های متنوع بازار ساختمان و صنعت را داریم.

وی با اشاره به نقش این شرکت در ایجاد اشتغال گفت: گروه صنعتی لینکران به‌طور مستقیم برای بیش از ۲۰۰ نیروی متخصص در دفتر مرکزی، کارخانه و دفتر R&D واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اشتغال‌زایی کرده و به‌طور غیرمستقیم نیز زمینه کار برای حدود ۴۵۰ نفر دیگر را فراهم کرده است.

مدیرعامل این مجموعه، برنامه‌ریزی برای ورود به بازار‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های آینده شرکت برشمرد و اعلام کرد: مطالعات بازار و مذاکرات اولیه برای صادرات محصولات به کشور‌های هدفی مانند عراق، قطر و عربستان آغاز شده است. این اقدام در کنار تثبیت جایگاه داخلی، می‌تواند به یک کانال پایدار ارزآوری برای کشور تبدیل شود.

علیزاده، در ادامه به چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و موانعی، چون تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی، نوسانات قیمت و تأمین مواد اولیه و کمبود نیروی متخصص را از جمله تهدید‌های اصلی برای تداوم رشد این اکوسیستم عنوان کرد.

حضور در پارک فناوری فرصتی مغتنم برای ارتباط با جامعه دانشگاهی و تعامل با هیأت‌های تجاری بین‌المللی

وی حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را فرصتی مغتنم برای ارتباط با جامعه دانشگاهی و ایجاد تعامل با هیأت‌های تجاری بین‌المللی دانست و تأکید کرد: این همکاری، نقش بی‌بدیلی در هدایت پژوهش‌های علمی به سمت نیاز‌های واقعی صنعت و تسهیل مسیر توسعه فناوری داشته است.

این شرکت با تکیه بر دانش بومی و همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق به خودکفایی کامل در تولید عایق‌های الاستومری شده و با داشتن بیش از ۵۵ درصد سهم بازار داخلی، نقش مؤثری در کاهش وابستگی و خروج ارز ایفا کرده است. این شرکت چشم‌انداز صادرات به بازار‌های منطقه را در دستور کار دارد.