افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی در بخش دولتی پس از ۱۴ سال خبر داد و گفت:این طرح به تصویب معاون اول رئیسجمهوری رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا رفیعیپور در جلسه شورای هماهنگی اداره کل دامپزشکی آذربایجانشرقی از افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی در بخش دولتی پس از ۱۴ سال خبر داد و گفت: اجرای این مصوبه تاثیر ناچیزی بر قیمت نهایی فرآوردههای دامی خواهد داشت اما از سوی دیگر موجب ارتقای کیفیت خدمات دامپزشکی و تقویت انگیزه نیروهای متخصص این بخش خواهد شد.
وی با اشاره به وظایف سازمان دامپزشکی در حفظ و حراست از سرمایههای دامی کشور گفت: این سازمان در کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی بهویژه تب برفکی اقدامات سریع و موثری انجام داده است.
رفیعیپور با قدردانی از همراهی استانداران و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها در اختصاص اعتبارات خرید واکسن و تامین مایهکوبی دامها گفت: مشارکت استانی در این زمینه نقش بسزایی در کنترل بیماریهای دامی داشته است.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت مشارکتی در بدنه سازمان دامپزشکی افزود: تصمیمسازی در سازمان باید با حضور فعال همه مدیران استانی و شهرستانی انجام شود تا اجرای مصوبات با انسجام بیشتری پیگیری گردد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از ایجاد مرکز رشد و نوآوری در مرکز ملی تشخیص دامپزشکی کشور خبر داد و گفت: با راهاندازی این مرکز درصدی از سود شرکتهای دانشبنیان مستقر در آن به سازمان دامپزشکی بازخواهد گشت و این امر گامی موثر در توسعه فناوریهای نوین دامپزشکی خواهد بود.
رفیعیپور با اشاره به اهمیت استانهای مرزی در حوزه امنیت زیستی و کنترل بیماریهای دامی اظهار داشت: این استانها علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مهار و پیشگیری از اپیدمیها و پاندمیهای دامی نقش کلیدی دارند.
وی از تداوم اعزام دامپزشکان ایرانی به ماموریتهای بینالمللی نیز خبر داد و گفت: برای سال آینده، ردیف اختصاصی در بودجه کشور برای اعزام دامپزشکان پیشبینی شده است.
مهدی حامی مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد مطلوب ادارات دامپزشکی شهرستانها گفت:خوشبختانه در سالهای اخیر با تلاش همکاران از عملکرد ۱۷ اداره ستادی و ادارات دامپزشکی شهرستانهای استان گزارشهای قابل قبولی ارائه شده است.
حامی افزود: ضریب نفوذ خدمات و فعالیتهای دامپزشکی در سطح استان قابل توجه بوده و همکاران این مجموعه در بسیاری از شهرستانها بیش از دو برابر ظرفیت سازمانی فعالیت کردهاند.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی از کشتار بیش از ۹۰۰ هزار راس دام در دو ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: هم اکنون ۱۴ واحد کشتارگاه طیور، ۱۸ واحد کشتارگاه دام، ۲۴ واحد بستهبندی گوشت، ۸۴ واحد تولید خوراک دام و طیور و ۷۰ واحد تولیدی فرآوردههای خام دامی در سطح استان فعال هستند.
حامی با اشاره به همکاری موثر شهرستانها در اجرای برنامههای بهداشتی و نظارتی افزود: شهرستانهای مراغه، بناب، شبستر، میانه، اهر، کلیبر، سراب، هشترود، جلفا و تبریز بیشترین تعاملات را با اداره کل دامپزشکی استان داشتهاند.
وی همچنین برخی از چالشهای پیشروی این حوزه را برشمرد و گفت: نبود مدیر دامپزشکی در شهرستان بناب، کمبود نیروهای انسانی و خودروهای ماموریتی، پایین بودن سطح پرداختیها و تاخیر در پرداخت حقالزحمهها از مهمترین مشکلات مجموعه دامپزشکی استان است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی با تاکید بر ضرورت جذب نیروهای امریه و تسریع در استخدامهای آینده خواستار توجه ویژه مسئولان ملی و استانی به اجرای تسری فوقالعاده خاص کارکنان دامپزشکی و پرداخت حق محرومیت از مطب برای دامپزشکان دولتی شد.