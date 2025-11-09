پخش زنده
فرمانده انتظامی سرخه از توقیف محموله ۷۰۰ قطعه ای مرغ زنده خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سیدجلال حسینی گفت: ماموران انتظامی سرخه در قالب برنامههای کنترلی و پیشگیرانه در حوزه قاچاق و هرگونه فعالیت خارج از شبکه قانون، طرح ایست و بازرسی را واقع در مرکز پلیس راه این شهرستان اجرا و یک دستگاه کامیونت را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ حسینی از کشف ۷۰۰ قطعه مرغ زنده خارج از شبکه توزیع خبر داد و گفت: ارزش این محموله بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد شد.
پلیس خودرو را توقیف و فرد متخلف به مراجع قانونی معرفی کرد.