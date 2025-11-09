به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هشتادمین سال تاسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد؛ فائو، طرح نوآورانه "ساربانیار" به عنوان یکی از ۵۰ طرح برتر جهان در مسیر تحول پایدار دامپروی برگزیده شد.

طرح ساربانیار که با بهره گیری از فناوری‌های الکترونیک و هوش مصنوعی، تنها با نصب یک قطعه الکترونیکی به شتر و با استفاده از یک دستگاه موبایل، اطلاعات و امکانات کم نظیری در اختیار پرورش دهندگان شتر می‌گذارد، به همت پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی در موسسه تحقیقاتا علوم دامی تولید و در چندین استان کشور بکار گرفته شده است.

بر اساس گزارش فائو که در سایت این سازمان منتشر شده است، بیش از ۴۰۸ طرح از ۷۲ کشور عضو فائو به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ارائه شد و هر طرح به طور مستقل توسط ۲۰ عضو هیئت داوران بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۵۰ طرح که بیشترین تأثیر و نوآوری در حوزه پایداری دامپروری، سلامت حیوانات و محیط زیست را دارند، به عنوان طرح برتر جهانی و سزاوار قدردانی انتخاب شدند.



در فهرست فائو، طرح ساربانیار در جایگاه هشتم قرار دارد.

در گزارش فائو با تاکید بر اینکه؛ "سیستم‌های دامداری در سراسر جهان نقش حیاتی در تبدیل منابع طبیعی به غذا‌های مغذی با منشأ حیوانی، تقویت امنیت غذایی و حمایت از معیشت میلیون‌ها نفر دارند و فائو با درک نیاز به تحول و نوآوری مستمر، همچنان به ترویج تبادل اطلاعات، انتشار شیوه‌های خوب و همکاری فنی برای تولید و تحول پایدار دام ادامه می‌دهد" اضافه شده است: به عنوان بخشی از جشن هشتادمین سالگرد، فائو تقدیرنامه‌ای را برای برجسته کردن بهترین شیوه‌ها و نوآوری‌های برجسته‌ای که تحول پایدار دام را با رویکرد سلامت واحد هدایت می‌کنند، معرفی کرده است.

این گزارش می‌افزاید: این تقدیرنامه با قدردانی از تلاش‌های پیشگامانه ذینفعان در سراسر بخش دام، راه‌حل‌های تأثیرگذار را در سراسر زنجیره‌های ارزش به نمایش می‌گذارد و الهام‌بخش اقدامات آینده به سمت سیستم‌های دامی یکپارچه، پایدار و سلامت‌محور است.

بر اساس اعلام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور؛ طرح "ساربان یار" که در قالب یک اپلیکیشن طراحی شده، بصورت رایگاندر اختیار شترداران قرار می‌گیرد و آنها با نصب آن روی تلفن همراه، بطور مداوم و برخط می‌توانند در هر لحظه‌ای که بخواهند انواع اطلاعات؛ از محل لحظه به لحظه شتر‌ها و مسیر حرکت آنها گرفته تا تخمین وزن شتر را دریافت کنند.

از آنجایی که حرکت آزادانه شتر‌ها در بیابان و دشت ها، همواره آنها را در معرض خطراتی مانند رفتن روی ریل راه آهن و جاده و برخورد با قطار و خودرو قرار می‌دهد، استفاده از این برنامه می‌تواند شترداران را در دور کردن حیوانات از خطر یاری برساند. ضمن اینکه در این برنامه، انواع راهنمایی‌ها و مشاوره‌ها درباره شناسایی و درمان بیماری یا آسیب‌های وارد شده به حیوانات ارائه می‌شود.