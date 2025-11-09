رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به سابقه فعالیت‌های این نهاد در حوزه علوم پزشکی و سلامت، از ارتقای پژوهشکده معتمد به پژوهشگاه ملی سرطان خبر داد و این تحول را گامی مهم در گسترش تحقیقات علمی و بالینی کشور در زمینه سرطان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به فعالیت پژوهشگاه ملی سرطان اظهار کرد: از آغاز تأسیس جهاد دانشگاهی، این نهاد نقش فعالی در حوزه سلامت و علوم پزشکی داشته است.

در سال‌های نخست انقلاب ما زنجیره‌ای از آزمایشگاه‌های طبی با عنوان "آزمایشگاه‌های مستضعفین" ایجاد کردیم که در مناطق محروم، خدمات رایگان آزمایشگاهی ارائه می‌دادند. همچنین در دوران دفاع مقدس، سازماندهی اعزام دانشجویان پزشکی در دوره انترنی به مناطق عملیاتی بر عهده جهاد دانشگاهی بود.

منتظری با اشاره به مسیر تکاملی فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی افزود: به مرور زمان با بلوغ علمی جهاد دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی متعددی در زمینه‌های مختلف از جمله سلول‌های بنیادی، ناباروری، تولید واکسن و امنیت غذایی شکل گرفتند. از جمله دستاورد‌های مهم در این مسیر، تأسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های پستان در دهه ۷۰ بود که اکنون به عنوان یکی از مراکز معتبر کشور در زمینه تشخیص و درمان سرطان فعالیت می‌کند.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پستان که در مراحل پیشرفته به این مرکز مراجعه می‌کردند، اکنون با تلاش متخصصان ایرانی در مراحل اولیه شناسایی شده و بهبود می‌یابند. ما معتقدیم نجات هر بیمار، نجات یک خانواده است؛ چرا که سرطان پستان نه تنها فرد، بلکه خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به آخرین دستاورد‌های علمی پژوهشکده معتمد گفت: امروز مفتخریم که پژوهشکده معتمد با توسعه پیشرفته‌ترین فناوری‌های حوزه سلامت با طراحی و تولید کیت تشخیص نیاز به شیمی درمانی، ساخت تراشه‌های جداسازی سلول‌های سرطانی در خون، طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاه روی تراشه (lab-on-achip) و تولید ویروس‌های ضدسرطان به یکی از مراکز پیشرو در فناوری‌های نوین درمان سرطان در کشور تبدیل شده و این موفقیت‌ها، زمینه‌ساز تصمیم برای ارتقاء این مجموعه به پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی بوده است.

دکتر منتظری درباره مزایای تبدیل این پژوهشکده به پژوهشگاه تصریح کرد: بر اساس ضوابط، هر پژوهشگاه باید شامل حداقل سه پژوهشکده و ۹ گروه پژوهشی باشد؛ که الحمدالله پژوهشگاه ملی سرطان متشکل از سه پژوهشکده پزشکی بازساختی و درمان‌های پیشرفته در سرطان، پژوهشکده فناوری‌های همگرا در سرطان و پژوهشکده پزشکی شخص‌محور و کیفیت زندگی خواهد بود که با این ارتقاء علاوه بر توسعه نیروی انسانی، امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی و زیرساختی نیز گسترش خواهد یافت. هدف ما این است که پژوهشگاه ملی سرطان به مرکزی ملی و مرجع در تحقیقات سرطان تبدیل شود و زمینه همکاری گسترده‌ای میان پژوهشگران و دانشمندان کشور را فراهم کند.

وی همچنین به اقدامات فرهنگی، اجتماعی و ترویجی در این حوزه اشاره کرد و افزود: در کنار فعالیت‌های تخصصی و پژوهشی، آگاه‌سازی بانوان نسبت به پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد. همچنین مجموعه‌ای از بهبودیافتگان با عنوان مرکز حمایتی سرطان ایران (مرحم) تشکیل شده که این بانوان خود به عنوان سفیران سلامت در جامعه فعالیت می‌کنند.

در پایان رئیس جهاد دانشگاهی ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی رسمی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی، کشور شاهد دستاورد‌های تازه و اثرگذاری بیشتری در حوزه پیشگیری، درمان و پژوهش سرطان باشد.