پخش زنده
امروز: -
پهنه جنوبی مسابقات قهرمان شهر ۴ در دو رشته بسکتبال و کشتی در منطقه ۲۰ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، چهارمین دوره مسابقات «قهرمان شهر»، با حضور ورزشکاران در رده سنی کودکان و نوجوانان در دو رشته بسکتبال و کشتی، در موزه کارخانه سیمان منطقه ۲۰ تهران برگزار شد.
میزبانی این مسابقات به عهده کارخانه سیمان ری بود که از سال ۱۳۶۲ به دلیل مشکلات محیط زیستی تعطیل شده و اکنون ۲ سال است که به موزه تبدیل شده است.
مسابقات ورزشی «قهرمان شهر» که توسط شهرداری تهران برگزار میشود، به منظور شناسایی استعدادهای ورزشی کودکان و نوجوانان جنوب شهر تهران برگزار میشود و رشتههایی مانند کشتی، بسکتبال، والیبال، فوتبال، تکواندو و ... را شامل میشود.