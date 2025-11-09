به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از توقیف ۳۰ دستگاه خودرو و مهروموم ۵ واحد صنفی متخلف با اجرای طرح امنیت محله محور و پاکسازی محور امیرکبیر این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور پلیس و پاسخگویی به مطالبات مردمی، طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و پاکسازی محور امیرکبیر شهر کاشان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح از ۲۸ واحد صنفی بازدید و برای ۱۰ واحد صنفی متخلف اخطار مهرو موم و ۵ واحد صنفی متخلف نیز مهرو موم شدند.

کاکاوند گفت: در نتیجه این طرح ۴۷۷ وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدند و ۳۰ دستگاه خودرو به علت تخلف و هنجارشکنی توقیف شدند.

وی با اشاره به دستگیری ۷ نفر از مخلان نظم و امنیت عمومی و یک خرده فروش مواد مخدر و تحویل آن‌ها به مرجع قضایی گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای افزایش سطح امنیت و احساس امنیت عمومی و برخورد با مخلان نظم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های ماموریتی و اجرایی در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد.