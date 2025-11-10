به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد حسین عسگرپور در سمنان گفت: تسهیلات این بخش تا ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

عسگر پور اعتبار تسهیلات طرح‌های کوچک سال گذشته را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه وزارت میراث در برنامه هفتم متعهد به ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در کشور است گفت : ایجاد زیر ساخت‌های اقامتی بخش از انجام این تعهد است و در استان سمنان هم که مسیر زائران رضوی است ساخت ۹ هتل در دستور کار قرار گرفته است.

عسگرپور تنوع و فعالیت ۱۰ هزار نفر در بخش صنایع دستی استان سمنان را یاد آور شد و گفت: برای توسعه این بخش افزایش دو تا سه برابری تسهیلات در نظر گرفته شده است.