دادستان عمومی و انقلاب دورود از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود گفت:. با هدف صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد اداری و تحقق عدالت و در پی دریافت گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی دستگاه قضایی و همکاری نهادهای امنیتی، یکی از اعضای شورای شهر دورود به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد.

مسلم الماسی افزود: پرونده این فرد متخلف در حال رسیدگی است و دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه تخلف و فساد برخورد خواهد کرد.

وی بیان کرد:حفظ اعتماد عمومی و سلامت اداری از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ‌کس در برابر قانون مصونیت ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود.

وی تأکید کرد:همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه ی دادگستری کل لرستان پیگیری کنند و از هر گونه دامن زدن به شایعات رسانه های بدون مجوز و معاند خودداری کنند.

.گفتنی است طی چند روز گذشته سه کارمند شهرداری دورود به همراه یک عضو شورای شهر به اتهام فساد اداری دستگیر و بازداشت شده بودند.