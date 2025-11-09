به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» که صبح امروز برگزار شد، طی سخنانی ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر در این همایش گفت: این همایش طی چهار ماه گذشته با مشارکت ۲۲۰ صاحب‌نظر و متخصص حقوق فضای مجازی در ۱۴ محور و در قالب نگارش مقالات و برگزاری پیش‌نشست‌ها تلاش کرده است در راستای تبیین حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی گام بردارد.

وی با تأکید بر مهم‌ترین محور‌های این همایش توضیح داد: محور نخست، حوزه حفاظت از حقوق داده و حق بر حریم خصوصی آحاد ملت است. محور دوم، حق برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و نظام حقوقی حاکم بر محتوا؛ محور سوم، حق بر نظام اقتصادی عادلانه و صحیح و نظام حقوقی حاکم بر مالکیت و رقابت در اقتصاد دیجیتال؛ و نهایتاً محور چهارم، حق بر حاکمیت ملی و نظام حقوقی حاکم بر پاسداری از حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم است.

فراهانی با اشاره به اینکه در منظومه فکری مقام معظم رهبری، پاسداری از حقوق ملت، به‌ویژه حق تعیین سرنوشت همان اهمیتی را دارد که پاسداری از استقلال و حاکمیت ملی دارد، افزود: در سال ۵۹ که حق تعیین سرنوشت ملت و پاسداری از مرز‌های کشور مورد تعرض قرار گرفت، ۲۵۰ هزار شهید گلگون‌کفن جان خود را در این مسیر تقدیم کردند، امروز هم پاسداشت حقوق مردم در فضای مجازی تفاوتی با فضای حقیقی ندارد و به همان اندازه اهمیت دارد.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی افزود: برعکس الگوی اسلامی-ایرانی که بر صیانت از حقوق ملت تأکید دارد، در الگوی غربی و به‌ویژه مدل آمریکایی، علیرغم همه ادعاها، نظام حقوقی در جهت پایمال کردن حقوق آحاد ملت‌ها حرکت می‌کند.

وی با اشاره به تناقض میان ادعا و عمل در نظام آمریکایی افزود: در حوزه حقوق محتوایی، با وجود آنکه در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده از آزادی بیان سخن گفته شده، شدیدترین سانسور‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی اعمال می‌شود. همچنین در حوزه حقوق اقتصادی، علی‌رغم ادعای توسعه و رقابت آزاد، شاهد بی‌سابقه‌ترین انحصار‌ها در فضای مجازی و تضییع گسترده حقوق مصرف‌کنندگان هستیم.

فراهانی خاطرنشان کرد: در حالی که ادعا می‌شود پلتفرم‌های غربی و آمریکایی بی‌طرف هستند، مداخلات الگوریتمی در بالاترین سطح، رفتار مصرف‌کنندگان را جهت‌دهی کرده و حقوق کاربران را پایمال می‌کند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اهمیت فضای مجازی مانند ارزش انقلاب اسلامی است، گفت: صیانت و پاسداشت حقوق مردم در فضای مجازی ضروری است و امروز مرکز ملی فضای مجازی طلایه‌دار صیانت از حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی است.

فراهانی در پایان تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال را گامی مؤثر در این فضا دانست و افزود: این کمیته در تیرماه امسال پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت و امروز مرکز ملی فضای مجازی آماده رسیدگی به درخواست یکایک کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال در این حوزه است.