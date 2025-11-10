پخش زنده
دبیرخانه همایش وفاق ملی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر داران تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دبیرخانه باهدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ویژه شهرستانهای غرب استان تشکیل شد.
علی محمدصالح با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی در منطقه فریدن بزرگ افزود: سرمایه گذاران میتوانند طرح توجیهی اقتصادی و اشتغالزایی خود را تا نیمه اول آذر امسال به این اداره یا بازرگانی استان تحویل دهند.
وی گفت: همایش وفاق ملی باهدف معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی در فریدن بزرگ نیمه دوم آذر امسال در شهر داران برگزار میشود