به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بامداد امروز، به منظور توسعه گردشگری ریلی و معرفی گنجینه‌های فرهنگی ایران و اصفهان دومین قطار گردشگری «مثلث طلایی» ایران با ۴۵ گردشگر داخلی از مسیر تهران، یزد و شیراز، وارد این کلانشهر شد.

این مسافران در سفری یک‌روزه از نقش‌جهان، عمارت سلطنتی عالی‌قاپو و پل‌های تاریخی شهر اصفهان بازدید می کنند.

مدیرکل راه‌آهن اصفهان، با اعلام جزئیات این سفر گفت: این گردشگران پس از سپری کردن یک روز کامل و بازدید از شاخص‌ترین آثار تاریخی اصفهان، ساعت ۲۳:۴۵ هجدهم آبان اصفهان را به مقصد پایتخت ترک می‌کنند.

محمدرضا چنگانی، برقراری پیوند ناگسستنی میان سه قطب تاریخی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار در چارچوب گردشگری ریلی را عامل اجرای این طرح دانست.

نخستین قطار گردشگری «مثلث طلایی» در اردیبهشت‌ماه (۱۴۰۴) به‌راه افتاد و با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد.

کارشناسان حوزه گردشگری استان، تداوم این طرح را الگویی اثرگذار برای تحول در صنعت گردشگری داخلی، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های ریلی و تقویت برند گردشگری فرهنگی ایران می‌دانند.

این حرکت، به‌ویژه در شرایط کنونی که پایداری محیط‌زیستی و ترویج سفر‌های کم‌کربن در صدر اولویت‌های برنامه‌های جهانی گردشگری قرار گرفته، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.