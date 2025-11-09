پخش زنده
دومین قطار «مثلث طلایی» به ایستگاه نصف جهان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بامداد امروز، به منظور توسعه گردشگری ریلی و معرفی گنجینههای فرهنگی ایران و اصفهان دومین قطار گردشگری «مثلث طلایی» ایران با ۴۵ گردشگر داخلی از مسیر تهران، یزد و شیراز، وارد این کلانشهر شد.
این مسافران در سفری یکروزه از نقشجهان، عمارت سلطنتی عالیقاپو و پلهای تاریخی شهر اصفهان بازدید می کنند.
مدیرکل راهآهن اصفهان، با اعلام جزئیات این سفر گفت: این گردشگران پس از سپری کردن یک روز کامل و بازدید از شاخصترین آثار تاریخی اصفهان، ساعت ۲۳:۴۵ هجدهم آبان اصفهان را به مقصد پایتخت ترک میکنند.
محمدرضا چنگانی، برقراری پیوند ناگسستنی میان سه قطب تاریخی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار در چارچوب گردشگری ریلی را عامل اجرای این طرح دانست.
نخستین قطار گردشگری «مثلث طلایی» در اردیبهشتماه (۱۴۰۴) بهراه افتاد و با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد.
کارشناسان حوزه گردشگری استان، تداوم این طرح را الگویی اثرگذار برای تحول در صنعت گردشگری داخلی، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای ریلی و تقویت برند گردشگری فرهنگی ایران میدانند.
این حرکت، بهویژه در شرایط کنونی که پایداری محیطزیستی و ترویج سفرهای کمکربن در صدر اولویتهای برنامههای جهانی گردشگری قرار گرفته، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.