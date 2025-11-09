پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قم گفت: برداشت ذرت علوفه ای از 2 هزار و 200 هکتار از زمین های زیر کشت این محصول در استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ناصر ذلقی با اشاره به پیش بینی برداشت ۴۰ تا ۴۵ تن ذرت علوفهای در هر هکتار گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی استان امسال زیر کشت ذرت علوفهای رفته که پیش بینی می شود ۱۲۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.
وی با تاکید بر کمبود منابع آبی افزود: رقم ۷۰۴ و سیمون از ارقامی است که علاوه بر زمان زود بازده محصول، مصرف آب کمتری دارد.
وی با اشاره به شرایط کم آبی کشور و استان به مزایای آبیاری تیپ پرداخت و گفت: کشاورزان با رعایت اصول فنی و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری، می توانند تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کنند.