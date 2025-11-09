جانشین سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از استقبال و میزبانی این استان از پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سعید برومند زاده در نشست هماهنگی استقبال از پیکرهای مطهر 6 شهید گمنام که در سالن جلسات سپاه فتح برگزار شد، اظهار کرد: سه شهید در استان تدفین و سه شهید دیگر نیز پس از تشییع برای خاکسپاری به نقاط دیگر کشور منتقل می‌شوند.

وی ابراز داشت: برنامه‌های متعدد و گسترده‌ای در سطح استان، مراکز شهرستان‌ها، بخش‌ها و برای اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی شده است که همزمان با مراسم تشییع و تدفین این شهدای خوشنام برگزار خواهد شد.

برومندزاده خاطرنشان کرد: این مراسم از ۲۶ آبان‌ماه در استان آغاز خواهد شد و فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان آحاد مردم، به ویژه نسل جوان است.