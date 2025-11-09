پخش زنده
استاندار همدان گفت: حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی با تصمیمات دستوری ممکن نیست و مردم باید محور حکمرانی باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست با دبیران سمنهای استان همدان گفت: ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی از نادیدهگرفتن نقش مردم در تصمیمسازیها ناشی میشود و دولت نباید خود را متولی فرهنگ بداند.
او افزود: باید سرچشمه آسیبها را یافت، از نگاه دستوری پرهیز کرد و مسئله را با توان مردم، علم روز و برنامهمحوری حل کرد.
استاندار همدان گفت: سمنها منشأ خیر و برکتاند و بسیاری از کارهایی را که باید دولت انجام دهد، بر دوش میکشند.
حمید ملانوری شمسی افزود: سیاست جمهوری اسلامی از ابتدا مردمپایه بوده و ما موظفیم همه امور را تا حد ممکن به مردم بسپاریم.
او با تأکید بر چهار اصل رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت بهعنوان چکیده فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه انتخابات، تصریح کرد: اگر مردمسالاری میخواهیم، باید مدیریت را به سمت اداره محلی و نقشآفرینی مردم سوق دهیم و دولت صرفاً باید پشتیبان باشد.
استاندار همدان خطاب به فعالان اجتماعی گفت: برای حل مسائل واقعی جامعه باید اقشار مردم را توانمند کرد، مهارتآموزی و سواد رسانهای را بالا برد و از توان سازمانهای مردمنهاد بهره گرفت.