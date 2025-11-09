به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به اجرای برنامه ی راهبردی توسعه ی استان گفت: تاکنون هشت طرح اولویت دار بخش کشاورزی استان تکمیل وبه بهره برداری رسیده و ۱۰ طرح اولویت‌دار دیگر هم تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

امیدامیدی شاه آباد بیان کرد:طرح کشتارگاه طیور شهرستان کوهدشت،طرح توسعه ی بسته بندی مرغ و ماهی منجمد الیگودرز،فرآوردههای لبنی شهرستان،گلخانه گل و گیاه زینتی شهرستان الیگودرز بخشی از این طرح ها هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: همچنین بهره برداری از طرح مزارع نوین ایرانیان در قالب پرواربندی بره ۲۱ هزار رأسی دورود، مزارع نوین ایرانیان در قالب پرواربندی گوساله دوهزار و ۷۵۰ رأسی دورود، واحد گاوداری ۳۰۰ رأسی دورود و طرح پرواربندی ۱۵۰ رأسی گوساله شهرستان ازنا طی یکسال گذشته اجرا شده است.

امیدی افزود:با پیگیری‌های انجام شده علاوه بر گلخانه‌های در حال ساخت و نیمه تمام، از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هکتار به مساحت گلخانه های استان افزوده شده است.

وی گفت:باتوجه به اهمیت زنجیره های تولید در بخش کشاورزی، به اجرای طرح های اقتصادی پیشران و اولویت دار تولیدی کشاورزی تأکید شد.