بهرهبرداری از هشت طرح اولویت دار کشاورزی در لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان از بهرهبرداری هشت طرح اولویت دار بخش کشاورزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به اجرای برنامه ی راهبردی توسعه ی استان گفت: تاکنون هشت طرح اولویت دار بخش کشاورزی استان تکمیل وبه بهره برداری رسیده و ۱۰ طرح اولویتدار دیگر هم تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
امیدامیدی شاه آباد بیان کرد:طرح کشتارگاه طیور شهرستان کوهدشت،طرح توسعه ی بسته بندی مرغ و ماهی منجمد الیگودرز،فرآوردههای لبنی شهرستان،گلخانه گل و گیاه زینتی شهرستان الیگودرز بخشی از این طرح ها هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: همچنین بهره برداری از طرح مزارع نوین ایرانیان در قالب پرواربندی بره ۲۱ هزار رأسی دورود، مزارع نوین ایرانیان در قالب پرواربندی گوساله دوهزار و ۷۵۰ رأسی دورود، واحد گاوداری ۳۰۰ رأسی دورود و طرح پرواربندی ۱۵۰ رأسی گوساله شهرستان ازنا طی یکسال گذشته اجرا شده است.
امیدی افزود:با پیگیریهای انجام شده علاوه بر گلخانههای در حال ساخت و نیمه تمام، از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هکتار به مساحت گلخانه های استان افزوده شده است.
وی گفت:باتوجه به اهمیت زنجیره های تولید در بخش کشاورزی، به اجرای طرح های اقتصادی پیشران و اولویت دار تولیدی کشاورزی تأکید شد.