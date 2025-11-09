تنش‌های افغانستان و پاکستان و تلاش برای یافتن راه حل آن در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حل تنش‌های افغانستان و پاکستان محور گفتگوی تلفنی متقی و عراقچی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز در خبرنامه‌ای اعلام کرد: مولوی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه افغانستان و آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلفنی، روابط دوجانبه و همچنین مذاکرات اخیر بین افغانستان و پاکستان در استانبول را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه ایران بر لزوم حل مسئله بین افغانستان و پاکستان از طریق گفت‌و‌گو تأکید کرد و ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه به افغانستان پیشنهاد داد.

وزیر امور خارجه افغانستان با بیان اینکه هیئت مذاکره کننده این کشور با حسن نیت، با مقامات پاکستانی دیدار کرد، افزود: حل مسائل از طریق دیپلماسی و تفاهم در اولویت برنامه‌های هیئت افغانستان قرار گرفته بود.

مولوی امیرخان متقی گفت: در دور سوم مذاکرات، طرف پاکستانی حاضر به پذیرش هیچ مسئولیتی نبود و به همین دلیل نتوانستیم به نتایج ملموسی دست یابیم.

این گفتگوی تلفنی درحالی صورت گرفت که روز گذشته سخنگوی حکومت افغانستان از پایان بدون نتیجه سومین دور مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان در استانبول خبر داد.