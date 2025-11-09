معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: مشمولین ماده ۴۱ اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها را دارند از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارندتا از سمت خود استعفا دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: پیرو ابلاغ دستور اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از سوی وزارت کشور ستاد انتخابات استان تشکیل شد و بر اساس قانون جدید داوطلبان شهری که قصد شرکت در انتخابات شورای شهر را داشتند مقامات مشمول ماده ۴۱ باید ۲۱ تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا می‌دادندکه این کار انجام شد.

حسن قمری افزود: برای انتخابات شورای روستا‌ها هم داوطلبان از ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارند که مشمولین ماده ۴۱ اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها را دارند باید از سمت خود استعفا دهند.