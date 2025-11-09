پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: نظارت بر بازار و برخورد با اخلالگران اقتصادی از وظایف جدی دادستانها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست فصلی دادستانهای سراسر استان یزد با تأکید بر اینکه سستی و کاهلی از سوی هر فرد و یا بخش و اداره باید مورد مؤاخذه قرار گیرد، گفت: دادستانها موظف هستند به صورت ریشهای علت و عوامل بروز مشکلات را مورد رصد قرار داده و با هرگونه اهمال و سوء مدیریتی که موجب نگرانی و مشکل برای مردم میشود، برخورد کنند.
وی نظارت بر بازار و برخورد با اخلالگران اقتصادی را از وظایف جدی دادستانها دانست و تصریح کرد: بازار، نیازمند مدیریت قاطع قضایی است و در شرایط فعلی هیچگونه مسامحهای در قبال گرانفروشی و کمبود مایحتاج مردم که با وضع موجود مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت پیشگیری از نارضایتیهای اجتماعی افزود: مدیران قضایی باید از بروز بحرانها پیشگیری کنند و هر جا احتمال بروز نارضایتی وجود دارد، پیش از آنکه سبب سوء استفاده بدخواهان شود، با ریشهیابی و تدبیر بهموقع و استفاده از ظرفیتهای شهرستانی و استانی، مشکل را حل کنند.
این مقام قضایی در ادامه با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اظهار داشت: موضوع آلایندگی در محور عقدا–مهریز باید با جدیت دنبال شود و صنایع آلایندهای که بدون مجوز خطوط تولید جدید راهاندازی کرده و یا با انحراف از مجوزهای اولیه موجب به خطر انداختن سلامت مردم و محیط زیست میشوند و یا استفاده از فیلترهای کاهنده آلودگی را به درستی رعایت نمیکنند، باید پاسخگو باشند.
وی همچنین از مدیران قضایی خواست تا موضوع دفع ناصحیح پسماندها در بعضی شهرها را بهصورت ویژه پیگیری کنند و افزود: مردم حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند و دستگاه قضایی از این حق صیانت خواهد کرد.
طهماسبی ایمنی جادهها در فصل زمستان را از دیگر محورهای مهم نظارت قضایی دانست و گفت: با توجه به تجارب سالهای گذشته باید پیش از بروز حوادث دلخراش جادهای، بازدیدهای میدانی انجام و تدابیر لازم اتخاذ شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت انکار ناپذیر اهلیتسنجی در واگذاری اراضی تأکید کرد و گفت: واگذاریها باید پس از ارائه طرح جامع کارشناسی شده توسط متقاضی، زمانبندی مشخص، شفافیت در نحوه تأمین منابع مالی و صلاحیت تخصصی و تجربی متقاضیان صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: نظارت دقیق بر نحوه اعطای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و دیگر حمایتهایی که قانون، دولت را مکلف به آن کرده از اولویتهای دستگاه قضایی است و در صورت وجود مانع در اجرای این طرحها باید علتیابی و رفع شود تا رضایتمندی و آرامش عمومی افزایش یابد.
وی حفظ نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله موضوع حجاب و کنترل محتوای مجازی را از ارکان ثبات اجتماعی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: برنامهریزی دقیق عملیاتی برای صیانت از ارزشهای اجتماعی ضروری است.
طهماسبی بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و برخورد ریشهای با ناهنجاریها و جریانات انحرافی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی نباید اجازه دهد و به لطف خداوند و حمایت آحادد مردم اجازه نخواهد داد امنیت اجتماعی، فرهنگی و فکری مردم مورد تهدید قرار گیرد.