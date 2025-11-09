پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان از پیشرفت ۴۰ درصدی طرح اصلاح قوس قائم ورودی محور ارتباطی فرخشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری افزود: در این پروژه عملیات ترانشهبرداری، اصلاح شیب و تعریض مسیر در محدوده ورودی شهرستان فرخشهر در دستور کار قرار گرفته است
امین قوامی افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد و روانسازی عبور و مرور در دست اجراست.
به گفته وی: این طرح به طول حدود هزار ۱۰۰ متر و عرض کمتر از ۱۲ متر در حال اجراست.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان افزود: برای اجرای این طرح حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و پیش بینی میشود اصلاح ورودی محور فرخشهر اواخر بهار ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.