به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: در این پروژه عملیات ترانشه‌برداری، اصلاح شیب و تعریض مسیر در محدوده ورودی شهرستان فرخشهر در دستور کار قرار گرفته است

امین قوامی افزود: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد و روان‌سازی عبور و مرور در دست اجراست.

به گفته وی: این طرح به طول حدود هزار ۱۰۰ متر و عرض کمتر از ۱۲ متر در حال اجراست.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: برای اجرای این طرح حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود اصلاح ورودی محور فرخشهر اواخر بهار ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.