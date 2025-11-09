وضعیت بهداشت و درمان «خراسان جنوبی» و مصوبات مهریه در «تهران ۲۰» و تصادفات فوتی آبان‌ماه تهران در «شهر امن» بررسی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «تهران ۲۰» امشب ۱۸ آبان ، به بررسی وضعیت بهداشت و درمان استان «خراسان جنوبی» و مصوبات جدید مجلس در مورد قانون مهریه می‌پردازد.

«سلمان اسحاقی»، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی وضعیت سرانه بهداشت و درمان و ظرفیت بیمارستان‌ها در استانداری خراسان جنوبی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخشی دیگر از برنامه، «الهام آزاد»، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلفنی به بررسی مصوبات جدید قانون مهریه خواهد پرداخت.

بررسی تصادفات فوتی آبان‌ماه تهران در «شهر امن»

برنامه «شهر امن»، روز دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه ، به بررسی آمار نگران‌کننده تصادفات فوتی در پایتخت می‌پردازد.

در این برنامه «سرهنگ رابعه جوانبخت»، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، به تحلیل علل وقوع این حوادث و معرفی معابر پرحادثه خواهد پرداخت.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و با اجرای «محمودرضا قدیریان»، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش می‌شود.