روز ملی «کیفیت» در تقویم ایرانی هجدهم آبان هر سال است، کیفیت به معنای دستیابی به استاندارد‌های از پیش تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کیفیت زمانی قابل دستیابی است که فرآیند‌ها و فعالیت های سازمان به طور مستمر با نیاز‌ها و انتظارات مشتری طراحی شده به اجرا درآید.

کیفیت فقط به سازمان‌ها مربوط نمی‌شود و کیفیت تمامی ابعاد زندگی ما را از خرید مایحتاج روزانه تا لوازم خانگی، اتومبیل و سایر کالا‌های مورد نیاز در برگرفته است.

کیفیت به معنای دستیابی به استاندارد‌های از پیش تعیین شده است و با توجه به این تعریف ابتدا استاندارد‌های تولید محصول یا ارائه خدمت مشخص شده و سپس فعالیت‌ها در جهت دستیابی به این استاندارد‌ها انجام می‌شود.