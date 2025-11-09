نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با حضور در مناطق مختلف استان به پیگیری مهمترین دغدغه‌های مردم از جمله مشکلات عمرانی، آموزشی و مطالبات اجتماعی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در بسته خبری این هفته «بهارستان شمال» که به فعالیت‌های نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، شاهد حضور فعال نمایندگان در مناطق مختلف استان و پیگیری دغدغه‌های مردمی بودیم.

بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در بازدید از روستای آبندانسر بخش مرکزی ساری، از روند کند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی این منطقه انتقاد کرد.

باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ساختمان دانشگاه پیام نور هادی‌شهر تأکید کرد.

عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، در پاسخ به کندی روند پیگیری مطالبات بازنشستگی بیست‌وپنج‌ساله بانوان، قول پیگیری جدی این موضوع را داد.

عباسی نماینده شهرستان‌های قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، از حمایت وزارت کشور از طرح‌های درآمدزا و پایدار دهیاری‌ها خبر داد.

فاطمی نماینده مردم بابل، در صحن مجلس خواستار حذف شرکت‌های واسطه و سازماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت شد.

فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد، نیز در تذکری شفاهی، شفافیت در عملکرد سازمان همیاری شهرداری‌ها و شهرک خانه دریای سرخرود را مطالبه کرد.