به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ۲۰ آبان با نمایش ۴ فیلم کوتاه در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «خرده سیاره» ساخته احسان شادمانی، «جشن هنر» ساخته علی توکلی، «سفیدی گوش‌خراش» ساخته فرید طهماسبی، «همه‌چیز به نظر آقای کاف بستگی دارد» ساخته حسن حکمت روش از ایران و فیلم کوتاه «پژواک» ساخته چارلی دل‌پورت از کشور فرانسه روی پرده می‌روند.

احسان طهماسبی، منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه است که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌و‌گو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور مهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت تمام آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.