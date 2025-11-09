به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان اعلام کرد: هیئت هشت نفره به ریاست مولوی «حسیب الله احمدی» رئیس دفتر معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور افغانستان امروز در یک سفر رسمی عازم ایران شد. در ترکیب این هیئت، رؤسای مبارزه با مواد مخدر و شماری از مسئولان وزارت بهداشت و درمان افغانستان نیز حضور دارند.

این سفر به دعوت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) صورت گرفته و هدف آن شرکت در نشستی در تهران است که درباره مبارزه مشترک با مواد مخدر و درمان معتادان برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست زمینه‌های همکاری بیشتر میان افغانستان، ایران و سازمان‌های بین‌المللی بررسی و تقویت شود.

خبر دیگر اینکه حدود دویست هزار کیلوگرم مواد مخدر (دویست تن) کشف شده در کابل و مناطق همجوار امروز در مراسمی با حضور مسئولان مبارزه با مواد مخدر افغانستان به آتش کشیده شد.

این میزان مواد مخدر که از انواع مختلف است در عملیات یک سال اخیر نیرو‌های افغان در استان کابل و مناطق همجوار به دست آمده بود.

این درحالی است که سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش بیست درصدی کشت خشخاش و تولید سی و دو درصدی مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سال گذشته خبر داد، اما در این گزارش آمده است میزان تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در این کشور رو به افزایش است.

جمهوری اسلامی ایران همواره از تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.