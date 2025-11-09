پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای بازخوانی این رشادتها و یادآوری مسئولیت سنگینی است که بر دوش ما قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجلاسیه پایانی یادواره ۱۶۷ شهید شهرستان باروق امروز با حضور سیدمهدی قریشی نماینده ولیفقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، جمعی از فرماندهان نظامی و اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این مراسم با بیان اینکه امروز امنیت، آرامش و اقتدار کشور مرهون جانفشانی و فداکاری شهیدانی است که برای اعتلای ایران اسلامی از جان خود گذشتند، گفت: برگزاری یادواره شهدا فرصتی برای بازخوانی این رشادتها و یادآوری مسئولیت سنگینی است که بر دوش ما قرار دارد.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به اینکه توسعه، پیشرفت و آبادانی شهرستانها زمانی ثمر میدهد که همراه با فرهنگ ایثار و مقاومت باشد، افزود: ما وظیفه داریم با خدمت صادقانه، تقویت زیرساختها و توجه ویژه به نسل جوان، راهی را که شهدا آغاز کردند به بهترین شکل ادامه دهیم و امیدواریم برکت خون شهدا چراغ راه ما برای ساختن آیندهای روشن باشد.
در پایان این مراسم از تعدادی از خانوادههای معظم شهدا با حضور مسئولان استانی و شهرستانی تجلیل شد.