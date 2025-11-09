به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در بازدید از شرکت ایران خودرو دیزل که با هدف بررسی مشکلات تولید و پیگیری رفع آنها، انجام شد، بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد آلایندگی هوا مربوط به حوزه خودرویی و عوامل متحرک هستند افزود: نوسازی اتوبوس‌ها، یدک کش‌ها و کامیون‌ها ضروری است و هفته گذشته، یکی از مصوبات جلسه هوای پاک این بود که به شرکت‌های خودروساز ۲۰ درصد تولید خود را به نوسازی ناوگان و حمل و نقل عمومی اختصاص دهند.