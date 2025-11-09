برگزاری آزمون سراسری آموزش فیلمسازی در نیشابور
همزمان با سراسر کشور، چهل و یکمین آزمون ورودی جامع آموزش فیلمسازی در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: مشتاقان جوان نیشابوری هنر فیلمسازی و سینما برای ورود به بزرگترین و جامعترین مرکز آموزش فیلمسازی در سطح کشور درآزمون ورودی این دوره در نیشابور شرکت کردند.
احمد نیک فرجام افزود: براساس دستورالعمل معاونت فرهنگی، آموزش و پژوهش سینمای جوانان ایران، برگزیدگان این آزمون، از ابتدای آذر در دورههای جدید آموزش فیلمسازی که به طور یکپارچه و همزمان با سراسر کشور در دفتر نیشابور برگزار میشود، شرکت خواهند کرد.
او یاد آور شد: هنرجویان در این دوره آموزشی که به شیوه عملی و کارگاهی برگزار خواهد شد، ۱۳ درس از جمله عکاسی، آشنایی با سینما، کارگردانی، فیلم برداری، تدوین، صدا، کارگاههای ایده تا فیلمنامه، تدوین، صداگذاری و فیلم سازی مستند، داستانی و تجربه گرا و اردویهای فیلمسازی و نشستهای فرهنگی را با حضور اساتید برجسته و تراز اول کشور تجربه خواهند کرد.
این مسئول تصریح کرد: دوره فیلمسازی انجمن برپایه نظام کارگاهی طراحی شده است و هنرجویان در پایان دوره با ساخت یک فیلم کوتاه میتوانند مدرک معتبر قابل ترجمه انجمن را دریافت کنند.