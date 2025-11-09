به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره آموزش و پرورش استان اصفهان؛ در رشته فوتسال دختران این رقابت‌ها، زهرا امینی از ناحیه ۵ اصفهان، دانش‌آموز مدرسه آغا مکتبی و فاطمه شکرانی از مدرسه آفرینش شهرستان خمینی‌شهر، از اعضای تیم ایران بودند که با نمایش درخشان خود نقش مؤثری در کسب عنوان نخست این رقابت‌ها ایفا کردند.

در رشته هندبال دختران نیز، فاطمه الفت‌نیا از ناحیه ۳ اصفهان، دیانا رضایی از ناحیه ۲ اصفهان، پریسان احمدخسروی از ناحیه ۴ اصفهان و نگار باباصفری از ناحیه ۵ اصفهان، از بازیکنان تیم ملی دانش‌آموزی کشور بودند که با عملکردی مثال‌زدنی به مقام قهرمانی دست یافتند.

در رشته والیبال دختران، یلدا جعفری از شهرستان مبارکه و مبینا کریمی از زاینده رود لنجان و در رشته والیبال پسران، نیما باطنی از هنرستان ره‌جویان ناحیه ۵ اصفهان و پارسا گله‌دار از ناحیه ۳ اصفهان، با حضور در ترکیب تیم‌های ملی، نقش موثری در موفقیت کاروان ایران ایفا کردند.