معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: خوشبختانه آمارها نشاندهنده کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی نسبت به سنوات گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طلائیمقدم به همراه ناصر دهقانی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حملونقل و ترافیک استانداری، با حضور در مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد، از بخشهای مختلف این مجموعه و مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور بازدید کرد.
معاون عمرانی استاندار با تقدیر از تلاشهای فرماندهی پلیس راهور و کارکنان این مجموعه در حفظ نظم و انضباط ترافیکی شهرهای استان، گفت: خوشبختانه آمارها نشاندهنده کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی نسبت به سنوات گذشته است.
وی با اهدای لوح سپاس از زحمات مجموعه پلیس راهور قدردانی کرد و افزود: برای ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش هرچه بیشتر حوادث، تلفات و خسارات ناشی از تصادفات، همه دستگاههای مسئول باید با همدلی و همافزایی تلاش کنند.
طلائی مقدم ادامه داد: همراهی و همکاری مردم در رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی، نقشی تعیینکننده و بنیادین در این مسیر دارد.