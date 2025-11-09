به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طلائی‌مقدم به همراه ناصر دهقانی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری، با حضور در مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد، از بخش‌های مختلف این مجموعه و مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور بازدید کرد.

معاون عمرانی استاندار با تقدیر از تلاش‌های فرماندهی پلیس راهور و کارکنان این مجموعه در حفظ نظم و انضباط ترافیکی شهر‌های استان، گفت: خوشبختانه آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی نسبت به سنوات گذشته است.

وی با اهدای لوح سپاس از زحمات مجموعه پلیس راهور قدردانی کرد و افزود: برای ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش هرچه بیشتر حوادث، تلفات و خسارات ناشی از تصادفات، همه دستگاه‌های مسئول باید با همدلی و هم‌افزایی تلاش کنند.

طلائی مقدم ادامه داد: همراهی و همکاری مردم در رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی، نقشی تعیین‌کننده و بنیادین در این مسیر دارد.