به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، دادستان کلات گفت: مجتمعی که قرار بود محل استقرار ادارات دولتی این شهرستان و تسهیل امور مردم باشد، سال‌ ها است به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده و در آستانه تخریب کامل قرار گرفته است.

علی رحمانی‌ نسب افزود: این مجتمع با زیربنای حدود چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما پس از آن به دلیل کمبود بودجه متوقف شد.

وی افزود: تاکنون برای اجرای این طرح بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است و برای تکمیل آن نیز دست‌ کم به اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

رحمانی‌ نسب گفت: هدف از ساخت این مجتمع، تجمیع ادارات شهرستان در یک مکان و کاهش هزینه‌ های استیجاری بود تا مردم بتوانند خدمات اداری خود را در یک مجموعه متمرکز دریافت کنند اما متأسفانه با توقف چندین ساله طرح، ساختمان در حال تخریب است و حتی به محلی برای نگهداری دام و انباشت زباله تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: با ورود دستگاه قضایی و پیگیری‌ های انجام‌ شده، موضوع ساماندهی این ساختمان در دستور کار قرار گرفته است. هم اکنون، مجتمع اداری زیر نظر اداره راه و شهرسازی قرار دارد اما تأمین منابع مالی آن در حوزه اختیارات استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان است.

دادستان کلات خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، بسیاری از ادارات شهرستان می‌ توانند بدون نیاز به اجاره ساختمان و با کمترین هزینه، به مردم خدمت‌ رسانی کنند؛ از این رو انتظار می‌ رود مسئولان استانی در تأمین اعتبار و احیای این طرح مهم همکاری ویژه‌ ای داشته باشند.