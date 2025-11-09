بیش از ۱۷۰۰ پرواز که قرار بود بین روز‌های هفتم تا نهم نوامبر جاری انجام شود، به علت تعطیلی دولت آمریکا لغو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام اداره هوانوردی فدرال در آمریکا، در صورت تداوم تعطیلی دولت فدرال، شرکت‌های هواپیمایی ناچار خواهند بود در تاریخ ۱۱ نوامبر ۶ درصد و در ۱۴ نوامبر ۱۰ درصد از پرواز‌های خود را لغو کنند.

در پی تعطیلی دولت آمریکا که ۳۹ روز است ادامه دارد، بخش هوانوردی این کشور در پایان هفته شاهد لغو بیش از ۱۷۰۰ پرواز بود.

رسانه‌های آمریکایی روز شنبه گزارش دادند شرکت‌های هواپیمایی، طبق دستور اداره هوانوردی فدرال، ناگزیر شدند بیش از ۱۷۰۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده بین ۷ تا ۹ نوامبر را لغو کنند.

علت اصلی این لغو گسترده، کاهش شمار کارکنان کنترل ترافیک هوایی به‌دلیل تعطیلی دولت عنوان شده است؛ در حالی که شرکت‌های هواپیمایی دولت و کنگره را مسئول این بحران می‌دانند.

اداره هوانوردی فدرال در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی از روز جمعه ۴ درصد از پرواز‌های داخلی خود از ۴۰ فرودگاه پرترافیک کشور را کاهش داده‌اند، که همین امر موجب لغو شمار زیادی از پرواز‌ها شده است.

این اداره هشدار داد در صورت ادامه تعطیلی دولت، شرکت‌های هواپیمایی ناچار خواهند بود در تاریخ ۱۱ نوامبر ۶ درصد و در ۱۴ نوامبر ۱۰ درصد از پرواز‌های خود را لغو کنند.

طبق قوانین آمریکا، در صورتی که کنگره نتواند بودجه سالانه (از اول اکتبر تا ۳۰ سپتامبر) را تصویب کند، باید از بودجه‌های موقت برای پر کردن خلأ مالی استفاده شود. در غیر این صورت، نهاد‌های فدرال اختیار هزینه‌کرد خود را از دست می‌دهند و فعالیت آنها به‌طور موقت متوقف می‌شود؛ امری که عملاً موجب تعطیلی گسترده فعالیت‌های دولت می‌گردد.