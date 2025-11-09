پخش زنده
امروز: -
در نشست تخصصی با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، آخرین وضعیت طرحهای نهضت ملی مسکن در سه شهر جدید پرند، فولادشهر و بینالود بررسی و بر تسریع در روند اجرای طرحها، نهاییسازی پروانههای ساختمانی و رفع موانع مالی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید پرند، فولادشهر و بینالود با حضور شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، فرزاد حسنی عضو هیئت مدیره، حبیبالله چاغروندی معاون فنی و مهندسی و حمیدرضا رحیمی سرپرست دفتر فنی، اجرایی و نظارت برگزار شد.
مدیران عامل شرکتهای تابعه نیز از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند.
در این جلسه، مدیران دفاتر توسعه امور مسکن و فنی و مهندسی گزارشی از آخرین وضعیت طرح ها ارائه کردند.
شاخصهایی نظیر صدور پروانههای ساختمانی، قراردادهای مشارکت مدنی، آمادهسازی اراضی و پیشرفت فیزیکی طرحها بررسی شد.
اعضا بر تسریع در جابهجایی متقاضیان، نهاییسازی پروانهها و ثبت در سامانههای مربوطه تأکید کردند.
همچنین لزوم ارائه گزارش دقیق مالی از عملکرد بند (پ) تبصره ۱۰ و پیگیری تأمین مالی پروژههای آماده تحویل مطرح شد.
ملکی بر برگزاری مستمر جلسات با متقاضیان، ارسال پیامک برای جمعآوری آوردهها و تعیین تکلیف وضع متقاضیان فاقد پروژه تأکید کرد.
در ادامه مقرر شد جلسات هفتگی نهضت ملی در شهرهای جدید برگزار شود و سرعت پیشرفت طرح ها به حداقل ۴ درصد در ماه افزایش یابد.
همچنین فهرست طرح های آماده افتتاح برای دهه مبارک فجر در جلسه آتی ارائه خواهد شد.