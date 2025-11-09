استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
مردمیسازی نهضت عدالت آموزشی اولویت آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان گفت: در حوزه مولدسازی داراییها و توسعه فضاهای آموزشی باید حداکثر اهتمام صورت گیرد تا زمینه عدالت در دسترسی به آموزش و کیفیت تحصیلی فراهم شود.
،بهرام سرمست در شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: هدف اصلی نهضت توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و عدالت در فضای آموزشی است و لازم است تمام دستگاهها، خیرین و نهادهای محلی با نگاه آیندهنگرانه برای تحقق این هدف تلاش کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت موضوع مولدسازی در پیشبرد طرحهای آموزش و پرورش گفت: در این زمینه باید حداکثر اهتمام به عمل آید، به ویژه در خصوص پروژههایی که هنوز آغاز نشدهاند. ضروری است این پروژهها در اولویت قرار گیرند، بهخصوص در کلانشهر تبریز که چند طرح مهم آموزشی در دست اقدام است.
سرمست با بیان اینکه افزایش تعداد پروژهها در حوزه آموزش و پرورش میتواند یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران باشد افزود: افزایش پروژهها اشکالی ندارد اما باید این روند بر اساس نیازسنجی دقیق انجام گیرد. بازسازی مدارس سنگی، کانکسی و ناایمن باید در کنار طرحهای توسعهای و با نگاه به آینده آموزشی هر منطقه انجام شود.
وی ضمن قدردانی از خیرین مدرسه ساز مردمی سازی نهضت مدرسه سازی را یکی از اولویتهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: مردمی سازی به معنای مشارکت عمومی در امر مدرسه سازی است یعنی بهجای آنکه یک خیر صد مدرسه بسازد، باید صد نفر را برای ساخت یک مدرسه بسیج کنیم. این شاخص در ارزیابی عملکرد فرمانداران و روسای آموزش و پرورش مناطق لحاظ خواهد شد تا میزان مشارکت اجتماعی هر شهرستان در این نهضت مشخص شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت ایجاد پویشهای مردمی در شهرستانها افزود: تمام فرمانداران در شهرستانها به صورت اختیار به پویش بساز به مدرسه ملحق شوند و هر شهرستان یک پروژه را به صورت نشاندار و با محوریت مردم راهبری کند. این اقدام میتواند الگویی برای تقویت حس مشارکت و همدلی در جامعه باشد.
وی با اشاره به پروژههای مهم آموزشی تبریز گفت: دبیرستانهای ماندگار فردوسی و وحدت از پروژههای با اهمیت هستند و فرماندار تبریز در جلسه بعدی شورا گزارش دقیقی از روند پیشرفت آنها ارائه کند. همچنین لازم است از ظرفیت مولد سازی برای حمایت از پروژههای آموزش و پرورش تبریز بهصورت ویژه استفاده شود.
سرمست بر لزوم تعیین تکلیف موضوع سه درصد عوارض شهرداریها برای آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: آخرین نتایج مربوط به اجرای این مصوبه احصا و گزارش شود تا منابع قانونی آموزش و پرورش به طور کامل وصول گردد.
وی درباره تفاهم نامه امضا شده در دفتر رئیس جمهور نیز خاطرنشان کرد: بر اساس توافق انجامشده از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت مس سونگون و با فهرستی که سازمان نوسازی مدارس تهیه کرده است مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای مدرسهسازی در استان اختصاص مییابد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین از برنامه ریزی برای تهاتر مطالبات پیمانکاران آموزش و پرورش از محل طرحهای مولدسازی خبر داد و افزود: با این اقدام میتوان از پروژههای در حال اجرا حمایت کرد و روند تکمیل آنها را سرعت بخشید.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقدیر از دانشآموزان برتر کنکوری استان تاکید کرد و گفت: برنامهریزی لازم برای تقدیر از رتبههای زیر ۱۰۰ کنکور انجام شود و خانم دکتر اشراقی پیگیری هماهنگی این مراسم را برعهده بگیرند.
وی با اشاره به برنامههای پروژه مهر و بازگشایی مدارس افزود: گزارشهای دریافتی نشان میدهد که امسال در مقایسه با سال گذشته توفیقات چشمگیری در آغاز سال تحصیلی و آمادهسازی مدارس حاصل شده است.