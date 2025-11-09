پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: یک بهله کرکس مصدوم پس از تیمار در زیستگاه طبیعی خود در ارتفاعات گردنه حیران، رها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد رضا سلامی گفت: یک بهله کرکس مصدوم را که یکی از دوستداران طبیعت به محیط زیست آستارا تحویل داده بود، پس از تیمار و اطمینان از توانایی پرواز و قدرت ماندگاری در طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود ارتفاعات گردنه حیران رها شد.
وی با بیان اینکه کرکس معمولی یا دال یکی از پرندگان شاخص بالای هرم غذایی و از گونههای بزرگ جثه و لاشخور مقیم مناطق کوهستانی کشور است افزود: کرکسها با خوردن لاشه انواع حیوانات برای طبیعت بسیار مفید بوده و موجب از بین رفتن میکروبها و انواع بیماریهای مسری و مشترک بین انسان و حیوان در طبیعت میشوند و از ارزش اکولوژیکی ویژهای برخوردار هستند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با بیان اینکه حدود ۲۳ گونه کرکس در دنیا شناسایی شدهاند که برخی از جمعیتهای مهاجر آن در فصل بهار و پاییز در مناطق دشتی و تالابی استان قابل مشاهده هستند گفت: در حال حاضر چهار گونه کرکس معمولی، سیاه، کوچک (مصری) و هما در زیستگاههای استان زیست میکنند.