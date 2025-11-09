پخش زنده
مراسم تشییع و خاکسپاری زویا امامی بازیگر تئاتر،سینما و تلویزیون سه شنبه ۲۰ آبان ماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زویا امامی که همسر کاظم هژیر آزاد بازیگر قدیمی سینما و تئاتر است، ۱۵ آبان ماه به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت.
مراسم خاکسپاری روز ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در بهشت زهرا قطعه ۳۷، ردیف ۲۴۶ شماره ۴۰ برگزار میشود.
مراسم ترحیم این هنرمند صرف امور خیریه میشود.
او در سال ۱۳۳۴ در تهران متولد شد و از نوجوانی به هنر بازیگری علاقهمند بود و در تابستان ۱۳۴۸ برای فراگیری بازیگری به هنرکده آزاد هنرپیشگی آناهیتا رفت. امامی زیر نظر استاد مصطفی اسکویی آموزش دید و با فراگیری شیوه معروف استانیسلافسکی، فعالیت خود را در صحنه تئاتر آغاز کرد.
بازی در سریالهای «وکلای جوان»، «پشت کنکوری»، «پردهنشین»، «آسمان همیشه ابری نیست» و «هشت بهشت» از دیگر کارهای این هنرمند در تلویزیون محسوب میشود.