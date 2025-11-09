به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست ستاد ویژه اربعین، جزئیات طرح همایش ملی اربعین حسینی، معرفی شد و جزئیات سامانه کاربر محور اربعین حسینی و طرح «حکمرانی زیارت» به عنوان محور اصلی پژوهش‌های فرهنگی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: اربعین حسینی، فرصتی طلایی برای توسعه فرهنگی، معنوی و اقتصادی استان است و باید با برنامه‌ریزی هوشمند و آینده‌نگر از ظرفیت‌های این رویداد بزرگ برای رشد همه‌جانبه استان، بهره‌برداری شود.

استاندار ایلام از افزایش ۷ درصدی تردد از مرز مهران در ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: یکی از محور‌های اساسی در برنامه‌ریزی جدید، هوشمندسازی فرایند‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین و فناوری‌های هوش مصنوعی است؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌ریزی و مدیریت زوار را برای دست‌اندرکاران و زائران آسان‌تر و دقیق‌تر کند.