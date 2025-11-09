به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران اعلام کرد: با توجه به سامانه‌سپاری کامل فرآیند تصویب و دفاع از پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران، پایان‌نامه و رساله دانشجویان درهمه مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران، صرفاً به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هیچ یک از بخش‌های دانشگاه، مجاز به الزام دانشجویان به تهیه نسخه چاپی نیست.

از آنجا که پیش از این، تهیه یک نسخه رساله یا پایان‌نامه برای نگهداری در آرشیو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مجاز بود، بر اساس مصوبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، این مورد نیز ممنوع اعلام شد و از این پس، هیچ‌یک از واحد‌های دانشگاه تهران، مجاز به الزام دانشجو به ارائه نسخه چاپی نیستند.