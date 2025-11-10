پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان قم از کاهش قابل توجه جرایم خشن، کاهش آمار طلاق و رشد آزادسازی زندانیان در این استان خبر داد و گفت: سرقت در قم ۳۸ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی گفت: الحمدلله استان قم به عنوان یکی از امنترین استانهای کشور، از سطح بالایی از امنیت پایدار برخوردار است و احساس امنیت در بین مردم بسیار مطلوب است؛ انتظاری که از پایتخت معنوی کشور نیز میرود.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر جرایم مهم در قم افزود: در هشتماهه نخست امسال، آمار سرقت با کاهش حدود ۳۸ درصدی مواجه بوده و هیچ موردی از آدمربایی در استان گزارش نشده است. در مجموع، روند وقوع جرایم در قم کاهشی و امیدوارکننده بوده است.
رئیسکل دادگستری استان قم همچنین به کاهش نرخ طلاق در استان اشاره کرد و افزود: برخلاف برخی استانها که در این حوزه افزایش داشتهاند، قم در بحث طلاق نیز روندی کاهشی را تجربه کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی مهمترین دلایل کاهش جرایم را فعالیت مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و سختگیری نسبت به مجرمان خطرناک دانست و گفت: به افراد مرتکب جرایم خشن مانند سرقت، چاقوکشی و آدمربایی هیچگونه تسهیلاتی اعطا نمیشود و آنان از تمامی امتیازات و مرخصیها محروم هستند. در مقابل، به محکومان جرایم غیرعمد و نیازمند حمایت، کمکهای لازم ارائه میشود.
وی در پایان گفت: هماهنگی و انسجام مطلوب در شورای تأمین استان و همکاری همه دستگاهها، عامل اصلی پایداری امنیت در قم است. خوشبختانه وفاق، همدلی و دلسوزی مجموعهها موجب شده که قم در تمامی شاخصهای قضایی، انتظامی و اجتماعی در مسیر پیشرفت و آرامش عمومی گام بردارد.