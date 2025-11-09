پخش زنده
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان با انتقاد از سازمان ملل اعلام کرد: سازمان ملل حقوق مردم افغانستان در زمینه تغییرات اقلیمی را رعایت نکرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان امروز در بیانیهای از دعوت نشدن این کشور در کنفرانس بین المللی محیط زیست در برزیل انتقاد کرد و گفت: دعوت نشدن هیئت افغانستان در این کنفرانس و نشستهای دیگر ثابت میکند که سازمان ملل متحد در تأمین حقوق افغانها در بخش تغییر اقلیم، عدالت جهانی را رعایت نمیکند، مردم افغانستان حق داشتند که در این نشست جهانی حضور یافته و از حقوق خود دفاع کنند.
این نهاد ضمن اشاره به دریافت نکردن کمکهای مالی و فنی از صندوقهای جهانی مالی تغییر اقلیم از سازمان ملل خواسته است که حقوق مشروع افغانستان را به رسمیت بشناسد و زمینه حضور هیئت افغانستان را در این گونه نشستها فراهم کند.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان تصریح کرد: افغانستان یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم است.
این در حالی است که افغانستان در نشست پارسال تغییر اقلیم که در آذربایجان برگزار شده بود، به عنوان میهمان حضور داشت.
افغانستان در میان شش کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است.
بیست سال حضور اشغالگران به سرکردگی آمریکا و استفاده از هرگونه سلاح و مهمات از مهمترین عوامل آلودگی محیط زیست افغانستان خوانده میشود.
تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث افزایش دمای هوا، تغییر الگوهای بارندگی، ذوب شدن یخچالها و تشدید خشکسالی و سیلابها شده است.