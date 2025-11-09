به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مریم بربط جودوکا وزن ۷۰- کیلوگرم کشورمان نخستین مدال کاروان ایران در باز‌ی های همبستگی کشور‌های اسلامی را کسب کرد.

وی امروز در دیدار سوم خود که برای مدال برنز می‌جنگید توانست جودوکای کامرونی را شکست دهد و مدال برنز را برای ایران به دست آورد. بربط در نخستین بازی خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز یکشنبه ۱۸ آبان رودر روی آیتاج گارداشخانلی از جمهوری آذربایجان قرار گرفت و شکست خورد، اما راهی شانس مجدد شد و با مرضایم دویشونبکوا از قرقیزستان رو در رو شد و حریف خود را ایپون کرد و پیروز شد.

بربط یکی از پرچمداران کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بود.

پیش از این امیرعباس چوپان جودوکای کشورمان در وزن ۹۰- کیلوگرم مقابل حریف خود از بحرین شکست خورده بود و از دور رقابت‌ها کنار رفت و الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱- با یک پیروزی و دو شکست از مسابقات حذف شد.

روز گذشته هم سمیرا خاک‌خواه و ابوالفضل محمودی نمایندگان جودو کشورمان موفق به کسب مدال نشده بودند.

مسابقات جودو در سالن فهد بن فیصل ریاض عربستان برگزار می‌شود.