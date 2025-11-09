پخش زنده
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در نشست مشترک با اتاق اصناف و اتحادیهها، مشکلات و درخواستهای آنان را بررسی و پس از بحث و تبادل نظر دستورات لازم را جهت تسریع در انجام موضوعات مطرح در این جلسه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داود گودرزی در نشست با اتاق اصناف و اتحادیهها که با حضور مجتبی اقوامی پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و مسئولان اتاق اصناف و اتحادیهها با محوریت بررسی موضوعات مختلف و مورد درخواست اتاق اصناف و اتحادیهها برگزار شد، پس از استماع نظرات و درخواستهای آنان بر حل موارد و موضوعات مطرح در این جلسه تاکید کرد.
گودرزی در این جلسه به انعقاد تفاهمنامه همکاری مابین شهرداری تهران و اتاق اصناف پرداخت و گفت: این تفاهمنامه، نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهری جهت به کارگیری ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی در حل مسائل شهری و ایجاد نظم و ساماندهی در فعالیتهای صنفی است.
وی در ادامه با اشاره به این که تفاهمنامه به صورت مشخص اقدامات ویژهای را در حوزه ساماندهی مشاغل و بهبود وضعیت شهری پیشبینی کرده است، اظهار کرد: این برنامهها با هدف ارتقای ایمنی اماکن، تسهیل فعالیتهای صنفی، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و بخش خصوصی و همچنین توسعه بازار محصولات مردمنهاد تدوین شده است.
به گفته گودرزی تمامی این اقدامات مبتنی بر بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداریها و با همکاری و هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیهها انجام میشود و هدف نهایی ما ایجاد شهری منظمتر، بهبود فضای کسب و کار و ارائه خدمات بهتر به مردم و فعالان اقتصادی است.
معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اشاره کرد و گفت: این قانون برای جلوگیری از انواع آلودگیها و مزاحمتها برای شهروندان پیشبینی شده است، لذا شهرداری تهران نیز با جدیت این موضوع را دنبال میکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در بحث ساماندهی دستفروشان به دنبال ایجاد و راه اندازی بازارهای فاخر برای فعالیت دستفروشانی است که از این راه امرار و معاش میکنند و در این مسیر و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند همکاریهای نهادهای ذیربط و نیز فرهنگ سازی و ارتقای آگاهیهای عمومی به شهروندان هستیم.
گفتنی است؛ در این جلسه مسوولین اتاق اصناف و اتحادیهها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود جهت رفع مسائل و موضوعات مرتبط به صنف و اتحادیه خود پرداختند و از اقدامات و همکاریهای شهرداری تهران در خصوص ساماندهی صنوف قدردانی کردند و در ادامه این جلسه معاون شهردار تهران پس از استماع نظرات آنان دستورات لازم را جهت رفع سریع موارد و موضوعات مطرح در این جلسه صادر کرد.