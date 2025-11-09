هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان کشورمان با برتری پرگل خاتون برابر ملوان و تداوم صدرنشینی نماینده بم به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان با برگزاری پنج دیدار از هشتمین هفته رقابت ها در شهر‌های مختلف کشور پیگیری شد.

در مهم‌ترین بازی این هفته تیم ایستا البرز در خانه میزبان گل‌گهر سیرجان بود. در این دیدار شاگردان نیلوفر اردلان با نتیجه یک بر صفر مغلوب میهمان خود شدند. شبنم بهشت تک‌گل سه امتیازی این مسابقه را برای تیم گل‌گهر به ثمر رساند تا سیرجانی‌ها با دستی پر البرز را ترک کنند.

در شهرآورد تهران نیز دو تیم پرسپولیس و آوا مقابل هم صف‌آرایی کردند. در این بازی حساس سمانه قمری با گل خود سه امتیاز حیاتی را برای سرخ‌پوشان پایتخت به ارمغان آورد.

در دیگر دیدار برگزارشده تیم خاتون بم در ورزشگاه خانگی خود به مصاف ملوان انزلی رفت و با نمایشی قدرتمند میهمان شمالی‌اش را با نتیجه سه بر صفر شکست داد. گل‌های خاتون را در این دیدار فاطمه گرایلی، سارا دیدار و ملیکا متولی به ثمر رساندند تا روند پیروزی‌های شاگردان مرضیه جعفری همچنان ادامه داشته باشد. خاتون با ۸ برد و ۲۴ امتیاز صدرنشین مسابقات است.

نتایج هفته هشتم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

خاتون بم ۳-۰ ملوان بندرانزلی

ایستا البرز ۰-۱ گل‌گهر سیرجان

یاسام کردستان ۰-۲ پالایش گاز ایلام

آوا تهران ۰-۱ پرسپولیس

فرا ایساتیس ۰-۲ سپاهان