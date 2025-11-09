به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان، گفت: در سال جاری ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورز کورین به کشت محصول گوجه فرنگی اختصاص یافته است.

مهدی شهرکی افزود: براساس پیش بینی‌ها صورت گرفته متوسط میانگین برداشت از هر هکتار ۳۵ تن می‌باشد که انتظار می‌رود تا پایان فصل برداشت بیش از ۴۲۰۰ تن محصول گوجه فرنگی جمع‌آوری و‌روانه بازار مصرف شود.

وی ادامه داد: این محصول ارگانیک علاوه بر توزیع در بازار‌های داخل استان به خراسان رضوی، تهران، کردستان و همچنین کشور‌های عراق، پاکستان و‌کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.