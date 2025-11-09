پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: باید زمینه تحقق توافقات صورتگرفته در سفرهای مقامات کشورمان را از طریق دیپلماسی پارلمانی فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد صالح جوکار در گفتوگو با خانهملت با اشاره به سفر رئیس مجلس کشورمان به پاکستان گفت: این سفر زمینه را برای تعمیق روابط دو کشور در حوزههای مختلف فراهم کرد.
وی افزود: ایران و پاکستان دارای مشترکات زیادی در حوزههای فرهنگی، دینی، اقتصادی، سیاسی و سایر زمینهها هستند و چنین سفرهایی میتواند نقش مهمی در گسترش همکاریها و تقویت روابط دو کشور ایفا کند.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ تصریح کرد: آنچه مهم است، استفاده از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای تحقق و اجرای توافقات صورتگرفته در سفر مقامات کشور از جمله رئیس جمهور به پاکستان است.
وی ادامه داد: کمیسیونهای تخصصی مجلس باید از جایگاه نظارتی خود و همچنین از طریق دیپلماسی پارلمانی، اجرای توافقات را بهصورت جدی پیگیری کنند.
جوکار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی موجود میان دو کشور گفت: زمینه رونق اقتصادی ایران و پاکستان را با راهاندازی بازارچههای مرزی میتوان فراهم کرد. قطعاً در سایه تعامل سازنده میان ایران و پاکستان، میتوان به آیندهای روشن در حوزههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور امیدوار بود.