تیم ملی فوتسال کشورمان با پیروزی مقابل ازبکستان به دیدار پایانی بازیهای همبستگی اسلامی راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابتهای همبستگی اسلامی توانست با نتیجه ۴ بر ۲ از سد ازبکستان عبور کرده و به فینال این رقابتها راه پیدا کند.
بازی دو تیم با گلی که سادییف شاهخدجان دقیقه سوم بازی زد با برتری ازبکها شروع شد، اما ۲ دقیقه بعد مسعود یوسف از کشورمان جبران کرد و بازی را به تساوی کشاند.
تیم ایران در ادامه نیمه نخست موقعیتهای خوبی برای برتری داشت که از دست رفتند تا سهم هر تیم از این نیمه فقط یک گل باشد.
نیمهدوم متفاوت از نیمهاول بود. با اینکه تا دقیقه نهم دروازهها باز نشده بودند، اما در عرض ۴ دقیقه ۴ گل زده شد که سهم ایران ۳ گل بود. ابتدا سالار آقاپور ایران را پیش انداخت، ۲ دقیقه بعد اکبر عثمان دوباره همه چیز را برابر کرد، اما ۲ گل مسلم اولادقبا و علی خلیلوند ایران را پیش انداخت و راهی دیدار پایانی کرد.
ایران در حالی مقابل ازبکستان قرار گرفت که در مرحله مقدماتی با ۵ امتیاز در رده دوم گروه دوم بود و حریف با ۲ امتیاز بیشتر صدرنشین گروه دوم.
حریف ایران در فینال رقابتها در بازی بعدی امروز نیمه نهایی میان عربستان و مغرب مشخص میشود.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی با مراکش و افغانستان مساوی کرده و تاجیکستان را شکست داده بود.