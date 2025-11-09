به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این رویداد ورزشی-گردشگری، ۲۵ تیم از ۱۵ استان کشور حضور دارند تا در فضایی رقابتی و پرشور همزمان با تقویت روحیه ورزشی، به توسعه گردشگری منطقه کمک کنند.

همچنین در این مدت ۴هزار پرواز آزاد انجام خواهد شد.

حسین بای، فرماندار شهرستان رامیان، در حاشیه مراسم افتتاحیه این جشنواره، هدف اصلی از برگزاری آن را ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم، به‌ویژه قشر جوان و همچنین رونق بخشیدن به اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه عنوان کرد.